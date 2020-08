Les clubs algériens de football, qui ont l'habitude de recruter à tout-va, semblent avoir changé de stratégie en ce mercato d'été spécial et spécifique. La crise sanitaire, provoquée par la propagation du Covid-19, fait que le marché est calme avec des transactions qui se comptent sur les doigts... d'une seule main. La raison, selon toute vraisemblance, c'est cette conjoncture sanitaire qui a tout raflé sur son passage. Du 16 mars jusqu'au 29 juillet 2020, le championnat était en trêve et les clubs se voyaient obligés, malgré cela, de payer leurs joueurs du moment que l'arrêt définitif de la saison n'était pas encore prononcé. Pis encore, les entrées financières n'y étaient pas, notamment les recettes des matchs, ceux-ci ne se jouaient pas. Mais ce n'est pas tout, puisque les subventions allouées habituellement par différentes institutions tardaient à renflouer les caisses. Cette même crise sanitaire, en véritable invité indésirable, a fait que la priorité change de cap, puisque c'est le secteur de la santé qui devient «le nouveau gouffre financier». Cela fait que les caisses des clubs sont vides, ce qui s'est, de facto, répercuté sur le recrutement. Ouvert le 5 août dernier, ce mercato d'été est calme puisqu'on n'enregistre pas, pour l'heure, les grosses transactions qui, de coutume, alimentent les premiers jours de cette période. Ceux qui ont recruté, jusque-là, préfèrent le faire avec des joueurs venant de divisions inférieures, les exemples les plus frappants sont la JS Kabylie et le CS Constantine. Deux clubs qui ont préféré aller dénicher «les oiseaux rares» chez, entre autres, l'ES Ben Aknoun et le WA Boufarik. Même les clubs qui disposent de gros budgets et gérés par des sociétés nationales, à l'image du champion d'Algérie, le CR Belouizdad, et son dauphin, le MC Alger, ne passent toujours pas la vitesse supérieure. Leurs actionnaires majoritaires, respectivement le Groupe Madar-Holding et la Sonatrach, ne veulent pas entrer dans le jeu de la surenchère et jeter de l'argent par la fenêtre. Le premier n'a engagé que Zakaria Draoui (ESS), alors que le second a fait signer Haddad (JSMS) et Isla (CABBA). Selon les responsables de deux écuries, le recrutement doit être bien étudié «surtout que le nom, à lui seul, ne suffit pas pour qu'un joueur apporte le plus escompté». Mais cette politique ne semble pas satisfaire leurs supporters. Ceux-ci s'impatientent et estiment qu'«un renfort de choix» est obligatoire pour que leurs équipes réussissent une saison pleine, elles qui seront engagées en championnat, en coupe d'Algérie et en Champions League. A contrario, l'autre club de la capitale, l'USM Alger, géré par une société nationale, à savoir le groupe Serport, a enclenché la machine avant même que le championnat ne se termine. Le nouveau directeur sportif, Antar Yahia, a profité de sa présence en France pour faire signer des émigrés qu'il connaît parfaitement bien, avant de rentrer en Algérie. Une fois rapatrié, l'ancien capitaine des Verts a continué son «shopping» en engageant Saâdi Redouani (ESS) et Fatah Achour (USMBA), tout en affirmant qu'une série de joueurs arrivera bientôt. Pour le DS des Rouge et Noir, ce changement au sein de l'effectif est «obligatoire» pour donner un nouveau souffle à une équipe qui sort d'une saison difficile sur tous les plans. D'autres clubs n'ont, jusqu'à l'heure, rien fait, au moment où les joueurs composant leurs équipes lors de la défunte saison commencent à aller voir ailleurs. Les présidents des clubs concernés refusent de mettre la main à la proche préférant attendre «la vache laitière». Si cette dernière ne se manifeste pas, ils ont un plan B, celui de vendre les meilleurs joueurs de leurs équipes respectives. Mais ce plan risque de tomber à l'eau, puisque les clubs qui les convoitent ne sont pas prêts à casser la tirelire pour s'attacher leurs services. Même pour vendre ces éléments à l'étranger, cela n'est pas gagné d'avance. Les clubs qui ont l'habitude de faire leur marché en Algérie préfèrent temporiser cette fois-ci, toujours en raison de la crise sanitaire. Seul joueur qui, jusqu'à présent, a fait l'exception, est la pépite de l'ES Sétif, Ishak Boussof. Celui-ci (18 ans) a rejoint le City Football Group. Il a signé un contrat avec Lommel SK, pensionnaire de seconde division belge, qui, à son tour, va le prêter pour le KV Courtrai pour une année. Ce ralentissement dans «le mercato DZ» est-il un mal pour un bien? Cela pourrait être le cas, puisque la chance sera donnée, ainsi, aux jeunes du cru et aux talentueux joueurs évoluant dans les divisions inférieures. Obligés d'agir de la sorte, certes, mais les clubs de l'élite économiseront de gros budgets, puisque la masse salariale sera revue à la baisse. Avec moins d'argent, donc, on pourrait avoir un bon championnat avec un niveau supérieur à ce qu'on voit ces dernières années. Des milliards roulent sur le terrain sans que le spectacle soit. Tout cela est appelé, ainsi, à être revu.

À bon entendeur...