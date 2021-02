Battu par Montpellier (1-2), samedi, lors de la 25e journée de Ligue 1, l'O Lyon a perdu des plumes dans la course au podium. Pour le défenseur central Djamel Benlamri (31 ans, 5 apparitions en L1 cette saison), les Gones ont manqué de chance. «On n'a pas eu de chance aujourd'hui, ça ne voulait pas. On s'est pourtant créé beaucoup d'occasions alors que Montpellier n'en a eu que quelques-unes, a soupiré l'Algérien pour Canal+ Sport. On prépare tous nos matchs sérieusement. Le championnat est encore long.» Les Gones devront se reprendre à Brest, vendredi prochain.