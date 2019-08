La JSM Skikda, pensionnaire de Ligue 2, a écopé d’un match à huis clos, pour « envahissement du terrain par le public entraînant un arrêt momentané de la rencontre », en déplacement face au RC Arba (0-2). Outre cette sanction, la JSMS devra s’acquitter d’une amende de 100 000 DA. Par ailleurs, le président de l’A Boussaâda, Chakib Oussama, a écopé d’un match de suspension (interdiction de terrain et de vestiaires), pour « mauvais comportement envers officiel ». En Ligue 1, l’entraineur du MC Oran, Si Tahar Chérif El-Ouezzani, s’est vu infliger un match de suspension (interdiction de terrain et de vestiaires), plus une amende de 30 000 dinars pour contestation de décision. Enfin, le joueur de l’USM Bel-Abbès, Abaci Ahmed, a été suspendu pour trois matchs et «puni» d’une amende de 30 000 DA pour « voie de faits », alors que le sociétaire du CABBA, Derouache Abdelmehdi, a écopé de deux matchs de suspension et de 20 000 DA d’amende pour comportement antisportif.