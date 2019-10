L’AS Khroub et la JSM Béjaïa ont été sanctionnées respectivement de deux et d’un match à huis clos pour « jet et utilisation de fumigènes », a indiqué lundi la LFP. L’AS Khroub a écopé de deux matchs à huis clos pour « jet de fumigènes entraînant des dommages physiques à un dirigeant », lors de la rencontre contre l’Amel Boussaâda (0-0) disputée samedi pour le compte de la 10e journée de Ligue 2. La JSM Béjaïa a écopé, elle, d’un seul match à huis clos pour « utilisation et jet de fumigènes sur le terrain (3e infraction) » lors de son déplacement chez le DRB Tadjenanet (défaite 0-2). L’ASK et la JSMB devront en outre s’acquitter d’une amende de 200000 DA chacune. Par ailleurs, l’entraîneur du CA Bordj Bou Arréridj, Franck Dumas, a été suspendu (interdiction de terrain et de vestiaires) jusqu’à son audition lors de la séance du lundi 4 novembre à 11h, précise la même source.