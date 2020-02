Le NA Hussein-Dey a écopé d’un match à huis clos pour « jet de projectiles (3e infraction) » lors du match contre l’USM Bel Abbès (1-1) comptant pour la 19e journée du championnat de Ligue 1, a indiqué lundi la Ligue de football professionnel (LFP). Le club Sang et or devra en outre payer une amende de 200 000 DA. La commission de discipline réunie lundi, a infligé également un match à huis clos et 200 000 DA au MO Bejaia pour « jet de projectiles (3e infractions) » lors de la rencontre à domicile contre le RC Relizane (2-2) pour le compte de la 20e journée du cham-pionnat de Ligue 2.

D’autre part, les joueurs de l’USM Annaba, Hadef Abdelmalik et Toumi Akram Seif Eddine, ont été sanctionnés de quatre matchs de suspension et 40 000 DA d’amende pour « comportement antisportif envers officiel ».