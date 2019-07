C’est dans un contexte un peu tendu que le sélectionneur de la Tunisie Alain Giresse a tenu sa conférence de presse d’avant match. L’ancien sélectionneur du Sénégal est revenu sur l’enjeu de cette rencontre. Il explique que c’est un match spécial et particulier avec son passage chez les Lions de la Téranga. « Je connais autant de joueurs du Sénégal. Si le match se résumait sur la connaissance des joueurs ce serait bien pour moi, mais la réalité est autre chose. L’essentiel est de faire un bon match et aller en finale.

L’aspect physique a une valeur importante, c’est quelque chose à tenir en compte durant le match. La particularité est comme le Mali. C’est quelque chose de vraiment spéciale. Il y a la connaissance de beaucoup de joueurs et des fédérations », a-t-il dit. Pour rappel, Alain Giresse a dirigé l’équipe nationale du Sénégal lors de la CAN-2015 à Mongomo.

Après son échec lors de cette compétition, il a quitté cette sélection sénégalaise.