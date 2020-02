L’entraîneur de l’EN algérienne, Djamel Belmadi, ambitionne d’arracher une qualification au Mondial-2022 au Qatar avant de penser au parcours qui sera réalisé dans un pays qu’il connaît bien, pour y avoir fait ses débuts en tant qu’entraîneur. En d’autres termes, il pourrait revoir sa liste des 23 dès le début de la prochaine date FIFA (du 23 au 30 mars 2020) qui sera consacrée aux 3e et 4e journées des éliminatoires de la CAN-2021, avec une double confrontation face au Zimbabwe, et qui se poursuivront en juin (5e journée, la Zambie à Lusaka) et en septembre (6e journée, le Botswana en Algérie). De ce fait, il suit attentivement l’évolution de ses joueurs avec leurs clubs respectifs et notamment lors du mercato d’hiver, qui a fermé ses portes vendredi dernier. D’une manière générale, on retiendra la situation de Faouzi Ghoulam avec Naples, qu’il n’a pas quitté finalement, bien qu’il souffre depuis sa blessure en 2017. Il vient juste de reprendre les entrainements en solo, lui qui, à 28 ans, ne fait plus partie des plans de son coach Gattuso. C’est justement à cause d’une blessure que Youcef Attal (OGC Nice) est éloigné depuis décembre dernier des pelouses entre 3 et 5 mois. Chose qui a fini par freiner ses courtisans, entre autres Chelsea, le PSG et le Bayern. Interrogé sur sa blessure lors de la cérémonie des CAF-Awards 2019 sur cette blessure, Belmadi avait répondu : « Je pense que Youcef aime tellement le football, il est jeune et il a de la volonté, que son retour sur les terrains sera accéléré. C’est quelqu’un de courageux. On lui souhaite, premièrement, la guérison et qu’il revienne avec des certitudes qui lui permettront de ne plus rechuter. » Ceci du côté des blessés. Quant aux autres joueurs en quête de changement d’air, on enregistre avec satisfaction le dernier transfert en date, à savoir celui du défenseur Mehdi Zeffane, libre de tout engagement depuis l’été dernier, et qui vient juste de s’engager avec le club russe de Krylia Sovetov Samara (Div.1). Libre depuis la fin de son contrat avec Rennes, en juin dernier, le joueur de 27 ans s’est engagé jusqu’au 31 décembre 2021 avec l’actuel 15e et avant-dernier au classement du championnat russe (18 points). De son côté, ayant eu beaucoup de difficultés avec l’Olympiakos, où il n’a pas beaucoup joué, Yassine Benzia fait son retour en France. Le joueur qui était sous contrat avec Lille jusqu’en 2021, a rejoint la formation de Dijon avec la signature d’un contrat de trois ans et demi pour le milieu offensif. Par ailleurs, le latéral gauche de l’USM Alger, Zakaria Haddouche (26 ans) qui a été libéré début janvier par l’USM Alger, vient de rejoindre l’Arabie saoudite. L’ancien international U23, qui veut relancer sa carrière, rejoint un club de D2 saoudienne, Al Khaleej Club actuellement 15e. Haddouche n’a joué que 9 matchs en première partie de saison avec l’USM Alger. Par contre et pour ceux ayant été sollicités ou ayant voulu changer d’air, on citera le cas de l’attaquant Islam Slimani, qui a fait couler beaucoup d’encre. Auteur de sept buts avec son club l’AS Monaco, convoité par Tottenham, Manchester United ainsi que l’inter Milan, Slimani restera finalement au sein du club de la Principauté. Leicester a posé son veto pour un transfert en Premier League, refusant de renforcer un concurrent, tandis que Monaco se montrait gourmand réclamant 2.5 millions d’euros pour une demi-saison de prêt. Slimani doit tenter de retrouver sa place de titulaire dans l’équipe drivée par l’Espagnol Moreno et ainsi pourvoir retrouver son meilleur niveau avant les prochaines échéances des Verts. Reste à savoir quelle serait la prochaine approche du coach des Verts Djamel Belmadi pour l’établissement de sa prochaine liste.