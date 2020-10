Les férus du Mouloudia d'Alger visent au moins un titre cette saison, qui va débuter le mois prochain, pour fêter le centenaire des Vert et Rouge comme il se doit. Mais à l'orée de cette nouvelle saison, des paradoxes sont remarquables dans les décisions des responsables de ce club, aussi historique que prestigieux. Il y a d'abord le recrutement des nouveaux joueurs, ce qui veut dire qu'il y a des dépenses à faire. Au même moment, on libère des joueurs qui nécessitent des indemnités et donc d'autres dépenses à faire. Ce qui est déjà paradoxal. Enfin, et pour ne citer que ces trois exemples, il y a l'annulation du stage de l'équipe réserve faute de finances chez un club qui est dirigé par la plus grande société nationale, voire continentale! On notera donc d'abord le recrutement de pas moins de huit nouveaux joueurs. Il s'agit de Salhi et Haddad (JSMS), Isla et El-Ghorbal (CABBA), Abdelhafid (MCO), Saâdou et Addadi (JSK) et Bensaha (EST). Et pour avoir une petite idée sur les sommes à débourser par l'administration du MCA, on citera, à titre d'exemple: Salhi s'est engagé pour un salaire de moins de 220 millions de centimes. Bensaha, qui est encore sous contrat avec l'ES Tunis s'est engagé à titre de prêt pour un an pour le montant de l'accord entre les deux clubs qui s'élève à 80 000 euros. Ceci à titre d'exemple seulement, pour avoir une idée sur les montants que doit assurer l'administration du MCA à certaines de ses nouvelles recrues. En sus de ces dépenses, l'administration du MCA doit régler les dettes des joueurs qui ont refusé de résilier leurs contrats à l'amiable. Il s'agit des joueurs: Toual, Ouertani et Rooney, sans oublier bien sûr le coach Casoni. Ainsi, le MCA doit, désormais, payer au minimum 8 milliards. Ouertani avec son salaire de 200 millions, Toual avec un salaire de 160 millions et l'attaquant Ronney et son salaire à 11 000 euros. De plus, les responsables du MCA n'ont pas encore réglé la situation financière de leur ancien entraîneur, Bernard Casoni. Ce dernier, a été limogé en décembre par l'ancien directeur sportif, Sakhri. Il devra donc coûter très cher avec son salaire estimé à 22 000 euros. Et enfin, pour clore ces exemples des paradoxes dans les décisions des responsables du MCA, il est important de signaler que question formation et suivi de celle-ci, il faut revenir un autre jour chez les Vert et Rouge qui s'apprêtent l'année prochaine à commémorer le centenaire du club. Aux dernières nouvelles, l'équipe réserve du Mouloudia n'aura pas son stage habituel d'intersaison et pourquoi? parce que le président Almas avait informé les responsables des jeunes qu'il n'avait pas les moyens pour leur payer un stage... Ce qui, bien évidemment, a fait réagir le staff technique de l'équipe réserve et le directeur sportif Bourayou qui ont affiché leur colère suite à une telle décision insensée pour un club dirigé par Sonatrach. Ainsi, cette équipe réserve, se contente donc de s'entraîner au stade Ferhani à Bab el Oued. Cela se passe au moment où, au début du stage de l'équipe à Aïn Benian, le président du conseil d'administration du club, Almas a déclaré en s'adressant aux joueurs: «Avant qu'on commence cette réunion, je vous annonce que je vous ai fait le virement d'un mois et 100 millions des primes de match. Comme vous le savez tous, nous traversons une conjoncture difficile comme tous les clubs sur le plan financier, mais je vous rassure, tant qu'il y a la Sonatrach, ne vous inquiétez pas pour votre argent. Tout le monde sera payé au dernier centime...».