Après l'échec du prêt de M'Baye Niang, qui semblait pourtant ficelé, l'AS Saint-Etienne est en quête d'un avant-centre. Et pour cause, Abi est encore trop jeune pour assumer le rôle de titulaire, tandis que Krasso semble avoir du mal à s'imposer au plus haut niveau. Hamouma dépanne, donc, à la pointe de l'attaque des Verts, mais Claude Puel souhaiterait être en mesure de dénicher un vrai numéro 9. C'est la raison pour laquelle, selon les informations de L'Equipe, l'ASSE s'intéresse à Islam Slimani. Toutefois, avant d'envisager le moindre mouvement, l'ASSE doit vendre. Comme révélé en exclusivité par le10sport, les Verts cherchent à récupérer 20 millions d'euros par la biais de ventes de joueurs. C'est la raison pour laquelle Ryad Boudebouz avait été poussé au départ. Quoi qu'il en soit, cela signifie qu'en l'état, le club du Forez n'est pas en mesure de se positionner sur Islam Slimani dont le salaire semble inaccessible pour les finances stéphanoises.