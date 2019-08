Si le marché des transferts a fermé ses portes en Angleterre le 8 août, Zinedine Zidane ne compte pas pour autant baisser les bras pour Paul Pogba. Le milieu de Manchester United serait la grande priorité de l’entraîneur français du Real Madrid et pourrait faire l’objet d’une ultime offensive de la part du club madrilène. Ce dossier épineux pourrait d’ailleurs bloquer l’arrivée de Donny Van de Beek. Tout serait bouclé pour le transfert du jeune espoir de l’Ajax vers la capitale espagnole, cet été, selon Mundo Deportivo. Le Real Madrid aurait un accord avec l’international néerlandais et pourrait convaincre son club contre un chèque avoisinant 50millions d’euros. Il ne manquerait plus que l’aval de Zinedine Zidane, et cela serait le gros problème de cette affaire. Zidane serait très clair en interne en expliquant que seul Paul Pogba peut rejoindre la Casa Blanca d’ici la fin du mercato estival, écartant de ce fait toutes les autres pistes, tandis que Florentino Pérez refuserait de faire des folies pour l’international français. Cette situation placerait ainsi en stand-by l’arrivée de Van de Beek, qui pourrait finalement disputer une nouvelle saison à Amsterdam.