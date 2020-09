Invité dimanche de Téléfoot la chaîne dans l'émission «Le Vrai Mag», Jean-Michel Aulas a été sondé sur l'avenir de Memphis Depay, évoqué au Barça. Le cacique rhodanien a non seulement invité une offre du club catalan pour son joueur, mais a aussi dévoilé l'identité d'un autre candidat à l'acquisition de l'international néerlandais. «Memphis est en fin de contrat. Si Koeman l'appelle au Barça... il y a la Roma aussi», a asséné le président de l'OL. Plus tôt ce dimanche, Rudi Garcia avait lui aussi ouvert la porte à l'ancien joueur de Manchester United. «Memphis, c'est un top player. C'est un fantastique joueur qui revient d'une opération. S'il peut faire la saison avec l'OL, on sera beaucoup plus fort. Après, comme pour beaucoup de mes grands joueurs, s'ils ont l'occasion de jouer dans un club qui est construit pour gagner la LDC, je les emmènerais dans ma voiture personnellement», avait glissé le coach des Gones.