Layvin Kurzawa et le PSG, c’est bientôt la fin ? Comme l’a révélé L’Equipe, Leonardo aurait récemment échangé avec le latéral gauche et accepterait de le vendre avant la fin du mercato estival si une bonne opportunité se présentait. Kurzawa n’ayant plus qu’une année de contrat avec le PSG et évoluant désormais dans l’ombre de Juan Bernat, un départ semble donc d’actualité. Et un nouvel élément vient même relancer ce dossier. Soccer Link révèle ce mercredi que l’Inter Milan pourrait bien tenter sa chance avec Layvin Kurzawa. Antonio Conte étant en quête d’un profil au poste de latéral gauche, l’entraîneur italien aurait placé le nom du joueur du PSG dans sa short-list. Pour rappel, Leonardo accepterait de céder l’ancien défenseur de l’AS Monaco contre une offre avoisinant les 15 millions d’euros. Reste à savoir si l’Inter Milan passera à l’action dans les prochains jours pour Kurzawa.