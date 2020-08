Cet été, la formation du FC Barcelone doit vendre des joueurs pour pouvoir se renforcer. Plusieurs éléments auraient été placés sur la liste des transferts dont Samuel Umtiti. Si l’international tricolore a récemment confié qu’il ne voulait pas quitter le club catalan, ses dirigeants le pousseraient tout de même vers la sortie. Selon le quotidien transalpin Il Corriere dello Sport, ces derniers l’auraient proposé du côté de l’Italie et plus précisément à l’AS Roma. Le club de la Louve qui est à la recherche d’un défenseur central pourrait être séduit par cette proposition. Afin de faciliter et surtout d’accélérer son départ, les Blaugranas seraient prêt à accepter un prêt assorti d’une option d’achat.