Les matchs se suivent et se ressemblent. La 2e journée du championnat de Ligue 1 de football, jouée vendredi et samedi, a été marquée une fois de plus par une série de nuls (6 sur 8), ce qui donne un total de 10 rencontres sans vainqueur depuis l'entame de la saison footballistique 2020-2021.Sur le terrain Sétif a été bien accrochée par une coriace équipe du RC Relizane.Il faut dire que Si Tahar Chérif el Ouezani, le coach du RC Relizane, a appliqué sur le terrain la tactique chère à Djamel Belmadi, la qualité des joueurs, en moins!

Effectivement, les attaquants relizanais sont les premiers sur le cuir. Mais la triplette Saâdi-Djahnit-Ghecha bouge bien, donnant ainsi des gages sur les intentions des gars d'Aïn Fouara. Les rushs des visiteurs n'arrivent pas à déstabiliser les noir et blanc qui s'appliquent comme à l'accoutumée en débutant leurs matchs. Durant cinq bonnes minutes, le jeu est décousu des deux côtés, avec son carrousel de passes à l'adversaire, balles aériennes, et autres ratés. Les visiteurs sont en bonne condition physique. Les locaux, à l'image d'un très bon Bekakchi, sont acharnés derrière le cuir, mais n'arrivent pas à le maîtriser. La première occasion nette est située à la 41ème minute, où l'arbitre octroie un penalty aux visiteurs, avec l'expulsion de Kendouci qui a poussé dans le dos Chadli qui avait contre-attaqué, en étant sur le point de marquer. La mi-temps est sifflée à l'avantage du RCR. Dès la reprise, les visiteurs sont décidés à ajouter un second but d'entrée, avec le handicap de l'ESS qui évolue à 10. Mais voilà que Relizane commence à jouer avec le feu en faisant circuler le ballon à 30 mètres des bois. Ce dont profitent les Sétifiens pour reprendre les choses en main. A la 53 ème minute de jeu, l'Entente égalise, à la suite d'une attaque collective et d'un centre venu de la droite. La partie est relancée et les deux équipes s'en donnent à coeur joie, se faisant plaisir à développer du beau jeu.

À un quart d'heure de la fin du match, curieusement, les visiteurs baissent d'intensité, et permettent aux locaux de respirer. Et finalement, le match se termine sur le score de parité. Un bon match de début de saison, où l'Entente, évoluant à 10 pendant 50 minutes, est le vainqueur «moral», comme aurait dit le très cher regretté, sétifien, Abdelhamid Kermali. Par ailleurs, et à Chlef, Tlemcen et sa garde «bleue et blanc» se présentent au stade Mohamed Boumezrag, décidés à faire un bon résultat. Les locaux entrent d'entrée dans le vif du sujet. À la 19ème minute, ils réussissent à marquer un but de toute beauté, par l'intermédiaire de Beldjillali, sur coup franc, et puis plus rien. Puis, c'est l'éternel refrain de voir une équipe menée à la marque, se démener comme un diable pour égaliser. A la 53ème minute Bengrina, très rapide mais individuel, manque lamentablement de peu d'augmenter la note. Trois minutes après, Beldjillali, le Chélifien voit son tir mis en corner. Les Tlemceniens font tout ce qu'ils peuvent pour niveler la marque mais les locaux veillent au grain! Les sept dernières minutes seront endiablées et indécises. Les deux teams jettent toutes leurs forces dans une bataille loyale mais limitée techniquement. «Magic»-Madjid Bouguerra était sur place et il a bien vu, en compagnie de l'ex- international Rafik Djebbour, ce qu'il y avait à retenir! De son côté, la JSS s'est contentée de partager les points avec son adversaire du jour, l'USMA, pourtant privée de plusieurs titulaires positifs au Covid-19 (2-2). Le sort du match s'est joué entre les 51e et 57e minutes au cours desquelles 3 buts ont été inscrits. Aux locaux Hamidi (21e) et Messaoudi (55e sur penalty), les Usmistes ont répondu par Zouari (51e) et Redouani (57e).

Ce nul redonne espoir aux Rouge et Noir, après leur sortie ratée de samedi dernier. Le 3e coleader, l'USB, qui évolue pour la 2e fois à domicile, n'a pu forcer la muraille du NA Hussein Dey qui signe un 2e nul consécutif, cette fois-ci sur un score blanc (0-0). A.T.