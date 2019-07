Le ministère de la Jeunesse et des Sports (MJS) a annoncé qu'il allait organiser des vols avec Air Algérie et l'agence Touring Voyage au prix de 35 000 DA, ticket de stade et bus affrété compris en direction de Suez pour le match du 11 juillet prochain. Ce contingent devrait s'ajouter au quelques 2 000 supporters présents actuellement et qui sont venus via des agences de voyage ou tout seuls. Pour plus d'informations, il faut se rapprocher de l'Agence Touring Voyage Algérie.