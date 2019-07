Comme tous les tournois, l’US Open a haussé sa dotation en 2019, pour le plus grand plaisir des joueurs. Cette année, le dernier grand chelem de la saison offrira 57 millions de dollars, soit 50 millions d’euros.

4 millions de dollars de plus que l’an passé, rien que ça... Notons que les 2 gagnants en simple remporteront 3,85 millions de dollars. Les perdants au premier tour n’auront pas fait le voyage pour rien puisqu’ils seront assurés de toucher 58 000 dollars. Et pour ceux qui réussiront un exploit au premier tour, ce sont 100 000 dollars qui tomberont dans leur poche.