Un projet de relance des sports scolaire et universitaire pour alimenter l'élite sportive nationale est à l'étude au niveau du gouvernement, a déclaré, lundi dernier, à Tizi Ouzou, le ministre de la Jeunesse et des Sports, Sid Ali Khaldi. Ce projet permettra, a souligné Khaldi, de «constituer un vivier d'athlètes pour les Equipes nationales», préconisant, à cet effet, «l'échange et la création de ponts entre les deux secteurs en mutualisant leurs infrastructures respectives». Il y a, a expliqué le ministre, «certaines infrastructures éducatives dotées d'espaces et d'équipements dont peuvent bénéficier les clubs et associations sportives locales, en dehors des créneaux scolaires, et inversement, des infrastructures sportives qui peuvent bénéficier, également, aux élèves et étudiants». Le ministre a soutenu, dans ce sillage, qu'il y a «un engagement clair de la part de l'Etat à encourager la pratique du sport par la jeunesse ainsi que son accès à la culture et à l'entrepreneuriat à travers l'élaboration du Plan national de la jeunesse qui ne sera pas un support bureaucratique, mais l'oeuvre de la jeunesse elle-même». Khaldi a souligné, lors d'une rencontre avec la société civile locale autour de l'élaboration du Plan national de la jeunesse 2020-2024, la volonté de l'Etat d'accompagner le mouvement associatif et la jeunesse dans son ensemble et de l'impliquer, de manière effective, pour en faire des partenaires dans la gestion des affaires publiques.