On n’a pas vu une sélection algérienne aussi conquérante depuis 2015, où les Verts se sont également qualifiés aux quarts de finales avec un carton plein. Avec le dernier match des huitièmes de finale que les Verts ont gagné dimanche soir face à la Guinée (3-0), l’Algérie devient la seule équipe à ne point encaisser de buts jusqu’à présent dans cette CAN-2019. Les statistiques sont là : 4 matchs disputés, 9 buts marqués et aucun encaissé. Qui dit mieux dans une CAN ? Or, il est d’importance de rappeler, le contexte l’oblige, que Belmadi, le sélectionneur des Verts, avait lors de sa première conférence de presse affiché ses « grandes ambitions » : « Mon objectif en Egypte est de gagner la coupe d’Afrique. On pourrait bien dire que je suis fou, mais c’est mon ambition d’autant que notre sélection nationale n’a gagné qu’une seule coupe d’Afrique à domicile, mais jamais à l’extérieur… », avait alors fait remarquer le technicien algérien. Onze mois plus tard, le même Belmadi rappelle, à juste titre d’ailleurs, puisque aujourd’hui son équipe est qualifiée aux quarts de finale : « Cela fait longtemps qu’on a dit qu’on était venu ici pour réaliser peut-être ce que personne ne croit, mais nous, on y croit, et c’est gratuit d’être ambitieux et d’avoir des objectifs, même s’ils sont très élevés, même s’ils paraissent impossibles, je n’ai pas attendu qu’on gagne tous nos matchs de la phase des poules pour le dire, maintenant il se peut qu’on n’atteigne pas ces objectifs, mais on fera le maximum pour ça. » La joie est de courte durée pour le staff technique des Verts, car, pour lui, le travail n’est pas encore fini. « On est heureux de la qualification, mais il y a un match qui arrive très vite », déclare-t-il avant d’ajouter que « c’est le souci des coaches, on a peu de temps pour trop s’étendre sur le match qu’on vient de jouer qu’on est déjà sur le match qu’on va jouer, et celui-ci est un quart de finale de coupe d’Afrique des nations, il faut vite se remettre au boulot, on aura le temps de sourire et d’être content après, je l’espère, mais pour l’instant pensons au prochain match ». Voilà, Belmadi n’a pas le temps de savourer cette qualification aux quarts de finale, qui n’est qu’un intermédiaire dans son objectif d’arracher ce trophée qui lui tend les bras d’autant que les observateurs et spécialistes assurent que l’Algérie a les portes ouvertes pour gagner ce trophée africain surtout après l’élimination des favoris en puissance, entre autres le Maroc, le Cameroun et l’Egypte. Aujourd’hui, ce qui intéresse Belmadi c’est surtout « de regarder ce que nous, nous pouvons faire, travailler sur nos points forts, essayer de match en match de s’améliorer et de régler les petits soucis qu’on peut avoir ». « Il faut faire en sorte d’être prêts pour le prochain match et bien étudier l’adversaire, c’est aussi très important, en face de nous aussi il y aura des équipes fortes qui auront leur mot à dire, le plus fort passera et nous, on fait le maximum pour aller jusqu’au bout », insiste le sélectionneur des Verts. Et il se trouve que ce dernier a inculqué son « ambition » à tous ses joueurs dont la complicité s’exprime parfaitement sur les terrains. Après la victoire face à la Guinée, Belmadi et sa troupe doivent changer de stade pour disputer leur prochain match. Des quarts de finale contre le vainqueur du match Mali-Côte d’Ivoire, qui se disputait hier, Bien avant que les Verts ne jouent le match contre la Guinée, le manager général de l’EN, Hakim Meddane, s’est déplacé il y a 5 jours à Suez où l’Algérie jouerait son match des quarts de finale pour préparer le séjour de la sélection. Il faut préciser que Suez est une localité qui est située à 130 km du centre du Caire. Meddane a remis un compte rendu détaillé sur l’état du terrain du stade de Suez et l’hôtel qui hébergera les Verts. Il s’agit du même hôtel où ont séjourné le Mali, l’Angola et la Tunisie. C’est l’hôtel Stella Di Mar, qui se trouve tout proche du terrain qui abritera le quart de finale contre le Mali ou la Côte d’Ivoire. Sur place à Suez, Belmadi et ses joueurs visionneront donc les matchs de leur prochain adversaire pour bien étudier cette sélection d’une manière générale et ses joueurs d’une manière particulière pour profiter des points faibles et éviter de tomber dans leurs points forts. Ceci, sans oublier bien évidemment la préparation aussi bien du côté technique que tactique ainsi que sur le plan psychologique. Des détails seront fournis par le staff technique aux joueurs pour qu’ils soient prêts à prendre les décisions qu’il faut lors des différentes phases du jeu selon l’évolution de la rencontre. Belmadi et ses joueurs auront jusqu’à mercredi soir pour peaufiner la préparation avant de disputer le quart de finale le lendemain. Belmadi et son staff n’ont toujours rien laissé au hasard s’agissant de la préparation des matchs dans cette CAN-2019 au cours de laquelle ils ont l’ambition d’aller jusqu’au bout. Alors, bon courage.