La belle série d’invisibilité pour l’Equipe nationale d’Algérie s’est prolongée. Après son succès face à la Colombie (3-0), les protégés de Djamel Belmadi ont enchaîné un 16e match sans défaite. Depuis la défaite face au Bénin (0-1), dans le cadre des éliminatoires de la CAN-2019, il y a un an, Djamel Belmadi et sa troupe n’ont plus perdu la moindre rencontre. Sur leurs 16 matchs, Les Verts en ont remporté 12 et fait quatre matchs nuls. Sous l’ère Belmadi, l’EN a connu qu’une seule fois la défaite. Belmadi égale, ainsi, le record détenu jusque-là par feu Abdelhamid Kermali entre 1989 et 1991.