Alors que le porte-parole de l’USM Alger, Tarek Ghoul, avait déjà déclaré que son club ne saisira pas le Tribunal arbitral sportif de Lausanne, dans l’affaire des trois points défalqués, suite au forfait lors du derby face au MC Alger, le 12 octobre dernier, voilà que le contraire se produit. En effet, la direction du club a annoncé dans un communiqué que le recours a été déposé, mercredi dernier, au niveau de ladite instance et que le paiement de 1000 euros a été effectué le lendemain. Les Usmistes, pour rappel, ont été déboutés en Algérie par la commission des recours et le TAS, eux qui avaient refusé de prendre part au derby algérois étant donné que le match avait été programmé dans une date FIFA sans leur consentement. La commission de discipline de la LFP avait décidé de donner gain du match au MCA (3-0) avec une défalcation de trois points à l’USMA et une amende financière.