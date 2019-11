La reprise pour les Verts, au mois de mars prochain, ne serait pas pour poursuivre les qualifications à la CAN-2019 au Cameroun, mais, plus important, à la Coupe du monde 2022, prévue au Qatar. Seulement là, personne ne connaît ses trois adversaires pour le deuxième tour des qualifications du Mondial qatari que lors du 2e tirage, qui aura lieu le 10 janvier prochain. Le premier tirage au sort des qualifications du Mondial qatari, zone Afrique a eu lieu une semaine après le sacre de l’Algérie en CAN-2019. En effet, c’est à la fin du mois de juillet dernier que la CAF avait procédé au tirage au sort du premier tour des qualifications africaines pour la compétition reine. Seules 28 sélections africaines étaient concernées par ce tirage au sort : celles les moins bien classées au Classement FIFA du mois de juillet 2019. Ces équipes se sont d’ailleurs affrontées en matchs de barrage aller/retour du 2 au 10 septembre 2019. Débuté le 4 septembre dernier, le tour préliminaire des éliminatoires africaines de la Coupe du monde 2022 s’est achevé mardi 10 septembre. C’est ainsi que 14 doubles confrontations qui ont mis aux prises les 28 nations africaines les moins bien placées au dernier classement FIFA, 14 équipes ont ainsi validé leur ticket pour le tour suivant. Les 14 équipes gagnantes rejoignent par conséquent les 26 exemptées dans 10 groupes de quatre. Là, on remarque que les principaux favoris de ce tour préliminaire ont répondu présents à l’instar du Togo, de l’Angola, du Soudan, ou encore de la Guinée-Bissau, mais, il y a eu une grosse surprise avec la qualification historique de Djibouti, face à l’Eswatini (2-1, 0-0). Les «Requins de la mer rouge» disputeront, ainsi, la phase de poules des éliminatoires pour la première fois de leur histoire. Il convient de noter également qu’une seule formation présente à la CAN 2019 a été éliminée. Il s’agit des «Hirondelles» du Burundi, qui ont été écartées par les «Taifa Stars» de la Tanzanie, eux aussi présents au pays des Pharaons l’été dernier. Après ce premier tour des qualifications (4 septembre-10 septembre 2019), ils sont désormais 40 candidats prêts à tout donner pour faire partie des heureux élus : les cinq nations qui représenteront le continent africain au Mondial-2022 au Qatar (21 novembre - 18 décembre). Il restera à attendre le tirage au sort pour le deuxième tour (mars 2020 – octobre 2021) : les 14 vainqueurs du premier tour et les 26 autres pays exemptés dudit premier tour sont répartis en 10 groupes de quatre équipes ; les 10 vainqueurs de groupe se qualifient pour le troisième tour. Et justement, le troisième tour est prévu en novembre 2021 : les 10 vainqueurs de groupe du deuxième tour sont opposés dans des matchs aller-retour à élimination directe, les cinq vainqueurs se qualifient pour la Coupe du monde 2022.