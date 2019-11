Le Bayern Munich étudie soigneusement ses options pour l’avenir. Après le débarquement de Niko Kovac de son poste d’entraîneur début novembre, le club allemand a nommé Hans-Dieter Flick pour assurer l’intérim. Avec deux victoires probantes face à l’Olympiakos (2-0) en Ligue des Champions puis surtout contre le Borussia Dortmund (4-0) en Bundesliga, Flick a convaincu ses dirigeants de lui laisser du temps et devrait ainsi terminer la saison à la tête de la formation bavaroise. Une telle décision du Bayern confirmerait aussi la volonté de l’actuel 3e de Bundesliga de frapper fort pour son prochain coach. Actuellement, sur le marché, les entraîneurs libres, comme José Mourinho ou encore Arsène Wenger, n’ont visiblement pas la cote chez les dirigeants allemands. Par contre, Erik ten Hag (Ajax Amsterdam) puis Thomas Tuchel (Paris Saint-Germain) sont appréciés et pourraient représenter des cibles de choix l’été prochain. Et selon les informations du média Sport Bild hier, le Bayern dispose d’un véritable rêve : Pep Guardiola ! Ancien coach du Bayern (2013-2016), le technicien espagnol se trouve sous contrat jusqu’en juin 2021 avec Manchester City, mais la direction du champion d’Allemagne en titre pense avoir une vraie chance de le récupérer. Pourtant, publiquement, Guardiola semble très heureux chez les Citizens et n’a jamais affiché une éventuelle lassitude. Mais avec un contact constant entre les deux parties ces dernières années malgré la fin de l’aventure en 2016, le Bayern pense que le technicien ibérique n’est pas totalement comblé à Manchester. Tout comme sa famille, avec sa femme qui est repartie vivre en Espagne alors qu’elle était à l’aise en Allemagne. En tout cas, les Munichois n’ont rien à perdre sur ce dossier complexe...