Le sélectionneur du Mexique, Gerardo Tata Martino, s'est félicité du nul (2-2) que le «Tri» a obtenu, mardi soir, face à l'Algérie, «un rival de haut rang», au terme d'un match amical «intense» qui s'est déroulé à La Haye (Pays-Bas). «C'était un match intense, avec beaucoup d'attaques de chaque côté. Les deux équipes contrôlaient le match, nous en avons tiré de très bonnes conclusions. Nous faisons face à des rivaux de haut rang comme les Pays-Bas et l'Algérie, nous faisons des matchs sérieux. Aujourd'hui, je tiens à souligner le courage avec lequel nous sommes allés chercher le match nul», a indiqué le coach mexicain en conférence de presse. «Nous avons mis les moyens pour chercher le match nul et à la fin nous aurions pu gagner. C'est un bon résultat. Nous avons eu une bonne circulation du ballon, je suis content de ce qu'a fait l'équipe. Nous avons prouvé que nous pouvons nous confronter avec de grandes équipes, jouer d'égal à égal et contrôler le match», a ajouté l'Argentin. Vendredi dernier, les Verts s'étaient imposés devant le Nigeria (1-0) lors du premier test-match disputé en Autriche, alors que le Mexique avait dominé les Pays-Bas, mercredi, à Amsterdam sur le même score. «Nous avons joué contre le champion d'Afrique, après, nous allons rencontrer la Corée du Sud. En 4 ans, il est bon d'affronter des rivaux aux caractéristiques différentes», a-t-il conclu. Ces deux joutes amicales ont constitué un tremplin pour les coéquipiers de Riyad Mahrez, en prévision de la prochaine double confrontation contre le Zimbabwe au mois de novembre, dans le cadre des 3e et 4e journées des éliminatoires de la CAN-2021, décalée à 2022 au Cameroun, en raison de la pandémie de coronavirus.