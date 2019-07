Le grand engouement que suscite l’Equipe nationale de football a contribué à booster les ventes des articles des Verts, à l’image de leurs maillots et autres produits dérivés. En effet, il n’existe désormais plus de magasin de vêtements en Algérie où le maillot national n’est pas mis en vente, à côté d’autres produits symbolisant les couleurs nationales. Outre les magasins officiels et les zones commerciales où le maillot national est vendu, les marchés populaires connaissent une demande sans précédent pour ce maillot et pour l’emblème national, un autre produit déjà très prisé depuis l’avènement du Hirak populaire du 22 février dernier. L’occasion est, ainsi, propice à ceux activant dans le commerce illégal de tirer un maximum de profit de cette conjoncture. Ces commerçants n’hésitent pas à occuper les trottoirs des centre-villes ou même des quartiers.

C’est le résultat d’une demande croissante pour les maillots des Verts, même si la plupart d’entre eux sont issus du marché de la contrefaçon et se vendent pour des prix allant de 1 000 à 2 500 DA, ce qui est loin du prix du maillot officiel exposé dans les principaux magasins de l’équipementier officiel de la Fédération algérienne de football (FAF), au prix de 8 500 DA.

Dans la foulée, certains ont eu l’idée de confectionner à leur manière le maillot des Fennecs des années 1980, un maillot qui rappelle la période florissante du football algérien quand il avait notamment brillé durant la Coupe du monde d’Espagne 1982, malgré sa sortie au premier tour. Cette idée a eu le mérite de réhabiliter la marque algérienne « Sonitex », disparue du marché depuis plusieurs années, mais les spécialistes de la contrefaçon ont réussi à confectionner le même maillot porté par les légendes du sport le plus populaire au pays face à des grosses cylindrées mondiales, à l’image de l’Allemagne et du Brésil.