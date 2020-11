Une coupure de deux à trois mois au printemps, une reprise compressée sur six semaines, un repos de trois à quatre semaines, un retour à la compétition avec un calendrier infernal... Les footballeurs doivent tirer sur la corde ces derniers mois. Pour le gardien du Bayern Munich, Manuel Neuer, cette situation ne peut plus durer. «On n'avait encore jamais connu une saison comme celle-là et j'espère qu'on n'en connaîtra plus! Les joueurs de foot arrivent à la limite de leur charge de travail, a indiqué le capitaine du club bavarois pour Sportbuzzer. Certains exercices à l'entraînement sont tout simplement impossibles en ce moment. Après les matchs, nous faisons de la récupération, ensuite un peu de tactique, le dernier galop la veille du match, et il faut déjà rejouer. On ne fait plus du tout les petits tournois, les mini-matchs ou le travail des duels.»