Libre depuis la fin de son engagement avec l'Istanbul Basaksehir, Robinho (36 ans) a fait le choix du coeur, en retournant dans le club de ses débuts, Santos. La preuve, l'attaquant brésilien a accepté de signer un contrat de 5 mois, avec à la clé, un salaire mensuel de... 230 euros. «Ici ça a toujours été ma maison. Mon objectif est d'aider cette équipe sur et en dehors du terrain, et de ramener Santos au sommet. C'est un sentiment particulier de revenir dans le club qui m'a lancé dans le football. Santos traverse une période difficile financièrement. Je veux aider le club qui m'a toujours tout donné. Je vais jouer pour un salaire minimum, mais le plus important est d'être ici», a indiqué l'ancien joueur du Real Madrid.