Si Erding Haaland choisit de rejoindre Manchester United pendant le prochain mercato hivernal, il multipliera son salaire par 10 selon la presse anglaise. Les Red Devils sont prêts à lui offrir une rémunération de 230.000 euros par semaine, soit 10 fois plus que ce que touche actuellement le joueur au RB Salzbourg. La concurrence est importante sur ce dossier, mais certains clubs comme le cousin RB Leipzig semble hors du coup désormais. C’est ce qu’a confirmé le directeur sportif du club allemand dans des propos rapportés par Sky Sports : « Bien sûr, notre club a aussi des garde-fous et des limites. Et j’ai nommé les clubs qui sont en compétition (Juventus, Manchester United, Real Madrid), et il y a peut-être des régions salariales dans lesquelles nous ne voulons pas aller. Le transfert est toujours gérable, mais le forfait ne consiste pas seulement en frais de transfert. C’est encore le même cliché : on peut tout acheter et on peut tout obtenir et on peut tout faire. Malheureusement, nous ne pouvons pas, sinon Haaland serait déjà avec nous », a déclaré le dirigeant. Plus que jamais, Manchester United est le favori numéro un pour recruter l’international norvégien âgé de 19 ans.