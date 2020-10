Paul Pogba et Manchester United, c'est une histoire contrariée. Revenu pour briller en 2016, le Français de 27 ans oscille entre le très bon, le très moyen, une dernière année noire ponctuée de blessures et des déclarations embarrassantes de la part de Mino Raiola, son agent. À l'été 2019, il avait fait part de son envie de changer d'air et a toujours le rêve de rejoindre le Real Madrid dans un coin de la tête. Si le transfert ne s'est finalement jamais fait, le milieu de terrain a récemment reparlé de la Casa Blanca et de Zidane, l'idole de son enfance. «Zidane? On a tous entendu, des choses ont été dites. Que répondre? Oui, tous les joueurs de foot aimeraient jouer au Real Madrid. Ce serait peut-être un rêve. C'est un rêve pour moi, pourquoi pas un jour.» Problème, le club espagnol a d'autres plans en tête pour 2021 entre Kylian Mbappé et Erling Braut Haaland. C'est aussi lors de cette échéance que Pogba voyait son contrat prendre fin sauf qu'une option d'un an de prolongation a été glissée et on apprend par la voix d'Ole Gunnar Solskjaer qu'elle a été activée. Hier matin, en conférence de presse, l'entraîneur mancunien répondait alors à une question sur l'avenir du numéro 6. «Vous savez, Paul est notre joueur et il restera ici pendant 2 ans au moins (juin 2022, date de la fin de son contrat). Je suis sûr que Paul est déterminé à faire de son mieux pour nous et nous voulons voir le meilleur de Paul. Donc, dans les prochaines années, je suis sûr que nous tirerons le meilleur parti de lui.» Une information que vient confirmer ce qu'a écrit le Manchester Evening News vendredi. Pogba est désormais lié pour encore 2 ans à Manchester United, ce qui n'arrange pas vraiment ses affaires, lui qui a toujours des envies d'ailleurs. Il dispose tout de même encore d'une belle option en main. L'été prochain, il ne lui restera plus qu'un an de contrat et pourra mettre la pression sur les Red Devils pour le laisser partir en cas d'une offre satisfaisante. Encore faut-il qu'un club de plus grand standing que MU se mette dans les rangs. Ils ne sont pas légion. L'international français pourrait aussi en profiter pour signer une prolongation avec une hausse de salaire significative.