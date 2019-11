Le MCA jouera son match aller des 8es de finale de la Coupe arabe à Erbil, la capitale du Kurdistan irakien, contre l’équipe d’Al-Qowa Al-Jawiya, demain à 14h.

Le staff technique algérois, dirigé par Bernard Casoni, a été contraint de changer de programme trois fois, après les changements fréquents de domiciliation à cause de la situation qui prévaut en Irak. Le dernier en date a été, lundi dernier, où les responsables du MCA ont dû reporter leur déplacement à Erbil à cause d’un problème d’indisponibilité de places sur des vols en direction de l’Irak. Cela a fait que les joueurs ne se sont déplacés que mardi matin. Ainsi, il ne restera qu’un laps de temps très court pour Casoni et ses joueurs pour bien préparer cette rencontre. L’adversaire du jour se trouve, quant à lui, depuis dimanche dernier à Erbil et se prépare convenablement en stage bloqué. Mieux encore, le staff technique de cette équipe irakienne a même été autorisé à garder ses six internationaux convoqués au préalable en sélection nationale. Casoni a visionné des rencontres récentes de cette équipe et a une idée sur le plan de jeu qu’il mettra en place demain. Il faut savoir qu’il a axé son travail sur le plan technico-tactique lors des récentes séances d’entraînement avant les dernières retouches cet après-midi à l’heure du match sur le terrain où doit se dérouler la partie. Le coach et ses joueurs doivent faire très attention dans cette première manche, où ils comptent justement réaliser un bon résultat leur permettant d’entrevoir le match retour, le mois prochain, avec plus d’optimisme. Dans le camp des joueurs, Vert et Rouge, on sent qu’ils sont déterminés à aller ramener un bon résultat et prendre une bonne option, pour la qualification en quarts de finale. Pour ce qui est de l’effectif à la disposition du staff technique algérois, on ne compte qu’un seul joueur absent. Il s’agit de Miloud Rebiai, toujours convalescent, puisqu’il poursuit des soins afin de guérir de son entorse. Les deux joueurs qui étaient annoncés comme probables absents à savoir Djabou et El Ouertani, ils sont bel et bien en compagnie de leurs coéquipiers en Irak . Il ne reste donc au groupe que de peaufiner sa préparation pour prendre des repères et tenter de créer des problèmes à son adversaire chez eux. Casoni a bien affiché sa détermination en se basant sur la volonté des joueurs pour réussir un bon résultat à Erbil. Il a, ainsi, déclaré avant le départ d’Alger : «Notre objectif est de marquer un but. Car marquer un but en dehors de nos bases serait d’importance pour le match retour.» La direction du club fait de cette coupe arabe un important objectif. Il y a une grande motivation côté mouloudéen pour réussir dans cette compétition très lucrative. 6 millions d’euros sont mis en jeu par l’UAFA pour récompenser le vainqueur de cette épreuve.