Les joueurs de la sélection algérienne de football vont devoir faire pratiquement trois déplacements pour effectuer leur prochain stage durant la date FIFA au mois d'octobre prochain. Et là, le volet récupération jouera un très grand rôle pour que le sélectionneur, Djamel Belmadi, puisse appliquer son programme de travail au complet durant ce stage prévu du 5 au 14 octobre, dans deux lieux différents et deux adversaires également différent. Ainsi donc, le sélectionneur des Verts, qui n'a pas encore annoncé, officiellement, la liste de ses 23 joueurs pour ledit stage de préparation de la double confrontation face au Zimbabwe, au mois de novembre prochain, pour le compte des qualifications de la prochaine CAN, doit les retrouver lors d'un regroupement en France.

Par la suite, la délégation algérienne devra prendre la destination de l'Autriche pour le début du stage ponctué par un match amical contre la redoutable équipe nigériane le 9 octobre prochain. C'est à Sankt Veit an der Glan, à près de 300 kilomètres de la capitale Vienne, que les Vert devront disputer cette première joute amicale. Ils se prépareront durant 3 ou 4 jours avec, bien évidemment, une première séance de récupération après leur premier déplacement de la France vers Vienne. Là, il est important de signaler qu'à défaut de nouvelles sélections qu'il n'a pas encore rencontrées et plus particulièrement le Cameroun et le Ghana, Belmadi exploitera ce premier match contre le Nigeria pour acquérir une «nouvelle expérience» de la préparation d'une équipe qui, ayant perdu sa demi-finale de la CAN contre les Verts, tentera de ne point commettre les mêmes erreurs. Ce qui constituerait un très bon enseignement pour le sélectionneur des Verts. Belmadi doit également choisir ses options et ses systèmes, pour varier le jeu devant un adversaire, qu'il a déjà étudié. Le plus important, c'est justement de confirmer le niveau des joueurs en cette période de coronavirus et les dispositions différentes des joueurs qui connaissent des fortunes diverses avec leurs clubs respectifs. Mieux encore, ces Nigérians constituent un très bon sparring-partner dans la mesure où ils pratiquent, non seulement un jeu dur et trop physique, mais également un jeu bien technique, compte tenu de la qualité intrinsèque de ses joueurs.

Après ce premier match prévu le 9 octobre prochain en Autriche, les Verts effectueront un autre déplacement et cette fois-ci aux Pays-Bas. Et là, tout le monde espère que les autorités hollandaises faciliteront la tâche des Algériens au vu des restrictions à cause de la pandémie de coronavirus. Ainsi et au nord de l'Autriche, les joueurs de Belmadi doivent disputer leur deuxième match amical soit à la Haye soit à Amsterdam, face au Mexique. Et comme les Verts ont atteint un certain haut niveau, le sélectionneur Belmadi veut toujours améliorer leurs performances. Rencontrer le Mexique cela rappelle bien le match de la Colombie où les coéquipiers du capitaine Mahrez ont effectué une très belle prestation.

Ce jeu sud-américain sied bien aux Verts qui pratiquent un football similaire, mais avec des variantes de jeu aussi «spécifiques» prônées par le sélectionneur champion d'Afrique. En résumé donc, les Verts auront fort à faire lors de ce stage avec trois déplacements et deux gros morceaux comme adversaires en deux matchs amicaux. La mission des staffs technique, médical surtout pour le Covid-19 et la préparation de la condition physique des joueurs s'annonce donc des plus rudes.