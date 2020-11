Le RC Relizane, nouveau promu en Ligue 1 de football, poursuit sa préparation en vue de la saison prochaine, en entamant mardi dernier un stage à Mostaganem. Ce stage d'une durée de 10 jours, est marqué par quelques absences, puisqu'au moins quatre joueurs ne sont pas du rendez-vous «pour diverses raisons», a-t-on appris de la direction de cette formation de l'Ouest du pays. Il s'agit du gardien de but Bousder, ainsi que des joueurs de champ Seguer, Aïche et Bouazza. Ce dernier, considéré comme l'un des éléments clés du «Rapid», boude l'entraînement depuis plusieurs jours pour protester contre la non-régularisation de sa situation financière, a-t-on souligné de même source. À Mostaganem, une ville devenue le lieu préféré des clubs de l'élite pour y effectuer leur préparation d'intersaison, les protégés du nouvel entraîneur, Si Tahar Cherif El Ouezzani, devraient disputer au moins trois matchs amicaux, dont le premier était programmé, hier, à l'équipe de la 2e Région militaire. Les Vert et Blanc ont joué et gagné (2-1), en fin de semaine passée, une première rencontre amicale venue ponctuer un travail de près de trois semaines face au nouveau promu en Ligue 2, la JSM Tiaret, rappelle-t-on. En raison de problèmes d'ordre financier, la direction du RCR, que préside Mohamed Hamri, a débuté relativement tard les préparatifs de la nouvelle saison. Elle a commencé par la nomination de l'ancien international, Si Tahar Cherif El Ouezzani, aux commandes techniques en remplacement de Youcef Bouzidi, qui avait mené l'équipe vers l'accession en fin de saison passée, interrompue à la 23e journée à cause du Covid-19. Une douzaine de joueurs a été également recrutée par le président Hamri, qui a attendu les derniers jours du mercato estival, clôturé mardi passé, pour passer à la vitesse supérieure. Mais l'entraîneur Cherif El Ouezzani a qualifié, dans des déclarations à la presse, l'effectif du RCR, version 2020-2021 de «déséquilibré», regrettant au passage de n'avoir pas réussi à engager certains joueurs qu'il souhaitait avoir dans ses rangs, «en raison du retard mis par la direction pour résilier les contrats des éléments qu'elle a mis sur la liste des libérés», a-t-il expliqué.