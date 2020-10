Plus de 2 mois après l'installation de la nouvelle direction du club fanion de l'Ouest, le MC Oran, celle-ci peine toujours à peaufiner le dossier complet permettant au club l'obtention de la licence professionnelle auprès de la direction de contrôle et de gestion des finances relevant de la Fédération algérienne de football. Cette dernière a jugé utile d'accorder un nouveau sursis de deux semaines pour compléter son dossier de demande de licence professionnelle auprès de la direction de contrôle et de gestion des finances relevant de la Fédération algérienne de football. Il s'agit en fait d'un deuxième délai accordé au profit du Mouloudia d'Oran après le premier raté le 8 octobre de l'année en cours. À cette date, le président du Hamraoua, Tayeb Mehiaoui, était dans les locaux de la commission de Reda Abdouche. D'un commun accord, les deux parties ont convenu de reporter l'échéance portant essentiellement sur le dossier à compléter, et permettre par conséquent au club des Hamraoua d'évoluer dans le rang des équipes de l'élite. Élu à la tête du conseil d'administration de la Sspa du MC Oran le 10 août passé, Tayeb Mehiaoui, qui s'était engagé à remettre le club sur les rails, a, en plus des recrutements qu'il a opérés, misé sur la valorisation des Rouge et Blanc en leur donnant la place qui leur sied, aussi bien au niveau local qu'au niveau des challenges qu'il s'est tracés en plaçant haut la barre, notamment en ce qui concerne les rôles à jouer par le MC Oran dans les jours à venir, tout en décidant de mettre en place une nouvelle politique de gestion en se conformant aux nouvelles règles érigées par la Fédération algérienne de football. Cette bataille est loin d'être gagnée étant donné que le patron des Hamraoua fait face à d'inextricables problèmes liés essentiellement à la gestion de ces prédécesseurs. Il s'agit essentiellement de l'indisponibilité des bilans financiers des présidents qui se sont relayés à la tête du club ces dernières années. Pour les connaisseurs des rouages de la gestion du club, la tenue d'une assemblée générale des actionnaires est d'autant plus indispensable que celle-ci s'impose dans les plus brefs délais en vue d'approuver les bilans en question, ces derniers sont en phase d'élaboration. En plus des 19 documents à déposer auprès de la commission de Reda Abdouche, la direction de la SSPA du Mc Oran est appelée à signer une convention avec la direction du CSA du club amateur, ce dernier est possesseur du sigle et des couleurs. Il se trouve que le club amateur a été présidé par l'actuel président du conseil d'administration, Tayeb Mehiaoui. Celui-ci est donc appelé à convoquer une assemblée générale élective et permettre à son successeur de ratifier la convention avec le club professionnel du MC Oran. Sur le plan lié aux préparatifs, l'équipe première du MC Oran, guidé par le nouvel entraîneur, le Français Bernard Casoni, a estimé juste d'ajourner à samedi prochain l'entame de son stage d'intersaison prévu dans la wilaya de Tlemcen. En attendant ce déplacement, Bernard Casoni aura à jauger, demain, ses poulains en disputant leur premier match amical dans le cadre de leurs préparatifs pour la nouvelle saison, face à la sélection nationale de la police. La rencontre sera domiciliée au stade Ahmed-Zabana d'Oran.