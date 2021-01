L'Ethiopienne, Lydia Tadesse, l'arbitre centrale, les arbitres-assistantes, la Malawite Bernadettar Asimenye Kwimbira et la Nigériane Mimisen Agatha Iyorhe (Nigeria), ont écrit l'histoire de l'arbitrage féminin en Afrique. En effet, la CAF a confié à ce trio féminin la direction du deuxième match du Groupe D du championnat d'Afrique des nations (CHAN) entre la Namibie et la Tanzanie (0-1), samedi. Le directeur des arbitres de la CAF, Eddy Maillet, avait expliqué, selon Footafrique, la détermination de la CAF à promouvoir les arbitres féminines dans les tournois masculins et féminins du continent. L'arbitrage africain a bel et bien passé un cap.