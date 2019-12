La Confédération africaine de football (CAF) a désigné l’arbitre international égyptien, Mohamed Maârouf Eid Mansour, pour arbitrer la rencontre de la troisième journée de la phase de groupe de la Champions League africaine entre le Raja Casablanca et la JS Kabylie. L’homme en noir en question sera assisté dans sa mission durant ce derby maghrébin par ses deux compatriotes, Tawfik Taleb Ali et Mahmoud Ahmed Abou Rijal. Les hommes d’Hubert Velud affronteront les Marocains au complexe Mohammed V, le 27 décembre, dans un match capital pour la suite de la compétition africaine. Pour rappel, les Jaune et Vert sont à la deuxième place du classement du groupe D, en ex aequo avec les Casablancais avec trois points récoltés en deux rencontres.