Dimanche soir, après sa victoire face au club andalou (5-2), le FC Barcelone s’est fendu d’un tweet provocateur envers le Betis Séville, illustrant son latéral gauche Junior Firpo (23 ans, 1 apparition en Liga cette saison), ancien Vert et Blanc, mimant le signe de la manita avec sa main, le tout accompagné d’un message «Junior le savait». Une plaisanterie qui a déçu les Verdiblancos. Ainsi, les Blaugrana ont rapidement décidé de s’excuser, encore une fois via les réseaux sociaux. «Le FC Barcelone souhaite s’excuser auprès du Betis et de tous ses supporters pour le tweet publié durant la nuit de dimanche. Nous ne voulions à aucun moment manquer de respect à personne. Sa publication a été une erreur pour un match très spécial pour Junior.»