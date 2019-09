Un vibrant hommage a été rendu dimanche à Constantine à l’ancien joueur du MOC des années 70, Abdelmadjid Krokro, décédé samedi à Blida à l’âge de 68 ans, suite à un accident cardiovasculaire (AVC). Pour le président de l’association des anciens joueurs de football du MOC, et ami du défunt, Djamel Adlani, « la disparition de Krokro est une grosse perte aussi bien pour le football constantinois que national ». « Le football en Algérie, à Constantine en particulier a perdu une autre perle après la mort d’Abdeslam Blame (rappelé à Dieu en juin 2018, NDLR) », a déclaré Adlani à l’APS. Krokro avait passé 13 ans au MO Constantine et avait accompli un parcours distingué avec son jeu offensif foudroyant. Il occupait magistralement le poste d’attaquant latéral et fut quatre fois sélectionné en Equipe nationale.