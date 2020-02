La 16e journée du championnat de Ligue 1 de football, qui a débuté samedi, continuera son «marathon» jusqu’à jeudi, dominé par l’affiche ES Sétif-USM Alger qu’abritera le stade du 8-Mai-1945, au moment où la JS Kabylie et le Paradou AC, «débarrassés» des «contraintes continentales», tenteront de revenir en force sur le plan local. Tous les regards seront donc braqués sur le stade de Sétif qui drainera, aujourd’hui, à coup sûr la foule des grands jours pour apprécier les facettes des deux équipes habituées à confectionner un football de qualité. L’ESS (9e - 20 pts), qui revient au galop depuis la nomination du coach tunisien Kouki, est décidée à combler son retard en bénéficiant du soutien inconditionnel de ses fans. Toutefois, sa mission ne sera pas de tout repos face à une équipe de l’USMA (3e - 24 pts) qui a échoué dans sa tentative de quitter la phase de poules de la Ligue des champions sur un succès de prestige, en se faisant accrocher par les Angolais de Petro Atletico (2-2). La défaite du MC Alger (2e - 27 pts) à Aïn M’lila aiguise déjà l’appétit des poursuivants qui, en gagnant, reviendraient dans le sillage du Mouloudia, où rien ne va plus. Demain, ce sera au tour de la JS Kabylie (3e - 24 pts) d’accueillir le NA Hussein-Dey (15e - 15 pts) dans une confrontation qui semble a priori à la portée des camarades de Hamroune, l’heureux buteur de son équipe devant les Tunisiens de l’EST (1-0) en match de clôture de la phase de poules de C1, qui possèdent l’avantage du terrain et du public. En revanche, le Nasria a perdu la notion d’Ennasr (victoire), depuis l’exode massif de ses meilleurs éléments, dont Dadi El-Hocine Mouaki, Redouane Zerdoum et Mohamed Amine Tougaï en Tunisie, ainsi que Naoufel Khacef en France. Enfin, la clôture de cette première journée de la phase retour aura lieu jeudi avec le match Paradou AC (12e - 18 pts) - US Biskra (16e - 14 pts). Les «Pacistes», qui ont également dit «adieu» à la coupe de la CAF, dans laquelle ils ont réalisé un parcours plus que satisfaisant pour leur première participation, vont entamer dès à présent, l’opération sauvetage devant la lanterne rouge, l’USB. Battus contre toute attente lors de leur dernier match en retard par le CS Constantine (1-2), les hommes du Portugais Chalo n’auront plus droit à l’erreur. Une victoire les éloignerait de la zone de turbulence, alors que les Biskris tenteront l’impossible exploit au stade Omar-Hamadi de Bologhine (Alger).