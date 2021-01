Le stade du 1er-Novembre de Tizi Ouzou abrite, aujourd'hui, à partir de 14h30, une affiche alléchante entre la JS Kabylie et l'USM Alger, dans le cadre de la 7e journée du championnat de Ligue 1. Les locaux tenteront, à cette occasion, d'arracher les 3 points, qui leur permettent de continuer sur leur lancée. Les camarades de Hamroun évolueront pour la première fois sous la houlette de l‘entraîneur français, Denis Lavagne. Ce grand match est aussi un premier test pour celui-ci, qui entame son parcours avec le club de la Kabylie par un difficile duel. Le nouveau coach aimerait bien commencer par une victoire, afin de rassurer la direction et les supporters, ces derniers ne digèrent pas encore le limogeage de Youcef Bouzidi, qui a réalisé de bons résultats. Cette configuration rend difficile la tâche de Lavagne, qui devrait non seulement améliorer les prestations de ses poulains, mais surtout donner de meilleurs résultats. L'arrivée de Lavagne coïncide avec une campagne de dénigrement subie par les dirigeants du club, à leur tête le président Chérif Mellal et son porte-parole, Mouloud Iboud, de la part de certains supporters. Les Canaris veulent les 3 points pour revenir dans le premier carré au classement général. Un premier carré promis par le président Mellal à son arrivée. Aujourd'hui donc, le résultat face à l'USMA permettra d'en savoir un peu plus sur la méthode Lavagne. Mais en face, c'est une équipe de l'USMA sereine qui a préparé ce match. Après des jours mouvementés, les Rouge et Noir ont retrouvé le calme, notamment suite à leur première victoire de la saison face au NA Hussein Dey (3-0), lors de la précédente journée. Cette victoire a eu le mérite de dégager la forte pression qui était exercée sur les joueurs, ce qui leur a permis de régler les lacunes dans un bon climat et prétendre, ainsi, se maintenir sur une dynamique de bons résultats. Thierry Froger, le responsable technique des Usmistes, a profité de cet état d'esprit de ses joueurs pour apporter les réglages nécessaires et présenter, aux prochaines rencontres, une équipe bien meilleure que celle des précédentes journées. Aujourd'hui, l'USMA veut confirmer son réveil en réussissant un résultat positif. Froger compte surprendre la JSK sur son terrain et réaliser la première victoire en déplacement. Pour cela, il mise sur la fraîcheur physique de son équipe par rapport à son adversaire, lui (Froger) qui a supervisé plusieurs matchs de ce dernier afin de cerner ses points forts et faibles et les bloquer. Le coach français sait pertinemment que la mission ne sera pas facile, mais le coup reste jouable, et il va, pour ainsi dire, jouer à fond pour revenir avec le meilleur résultat possible. Les supporters des deux teams, tout comme les férus de la balle ronde nationale, espèrent suivre une partie à la hauteur des attentes entre deux équipes qui se connaissent parfaitement bien.