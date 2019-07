L’autre huitième de finale de la soirée du vendredi n’a pas réservé de surprise même si les Sénégalais ont eux raté un penalty, peu après l’heure de jeu face à l’Ouganda. Mais le « fautif » Sadio Mané avait déjà fait une partie du travail en première période en ouvrant le score dès la 15e minute. Bilan : trois buts et deux penalties manqués depuis le début de cette CAN pour l’attaquant de Liverpool. En 2017, les Sénégalais étaient tombés dès les quarts à l’issue des tirs au but face au futur vainqueur, le Cameroun.

Sadio Mané avait manqué sa tentative et fini le match en larmes. S’il a visiblement encore quelques soucis avec l’exercice du penalty, la star des Lions de la Teranga peut espérer aller plus loin cette année.

Le Sénégal est en effet dans la partie de tableau la plus abordable, mais il faudra d’abord éviter l’écueil des Ecureuils.