Le WA Tlemcen, qui vient d'accéder en Ligue 1 après la décision de la Fédération algérienne de football de mettre un terme prématurément aux différents championnats, tiendra prochainement une assemblée générale des actionnaires pour élire un nouveau président du conseil d'administration, a-t-on appris de sa direction. L'actuel président du club professionnel, Nacereddine Souleiman, a assuré cette mission au cours de l'exercice 2019-2020 après avoir été délégué par l'actionnaire majoritaire de la société sportive par actions (SSPA), Djilali Benahmed, qui s'était retiré de la présidence de la formation des Zianides l'été dernier, rappelle-t-on. Butant sur des problèmes financiers énormes, tout au long du défunt exercice, le WAT a réussi à retrouver l'élite qu'il a quittée il y a de cela près de six années et ce, deux saisons après avoir accédé en Ligue 2. L'équipe était troisième au classement au moment de l'arrêt du championnat à la 23e journée, à cause de la pandémie de coronavirus. Dans les milieux du club, l'on table énormément sur le retour de Benahmed aux commandes de la SSPA, «vu tous les services qu'il a rendus et qu'il peut encore rendre au club qui aura besoin de plus de moyens pour faire face aux exigences de la Ligue 1», indique-t-on de même source. Cela se passe au moment où la direction actuelle de cette formation de l'extrême Ouest du pays se trouve dans l'obligation de régulariser la situation financière de ses joueurs pour éviter leur recours à la Chambre nationale de résolution des litiges (CNRL), ce qui exposerait le club à un départ massif de ses éléments. Le président du WAT, Nacereddine Souleiman, avait indiqué à l'APS, il y a quelque temps, que ses protégés ont perçu seulement cinq salaires depuis le début de cet exercice, tout en se plaignant de la situation financière prévalant dans le club, privé, selon ses dires, de sponsors ou toute autre ressource financière. «Sans l'apport des autorités locales, on n'aurait pas pu réussi à régulariser, partiellement soit-il, les salaires de nos joueurs», a-t-il souligné.