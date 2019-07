Bouira, à l’instar des autres régions du pays, a célébré comme il se doit le passage des Verts en finale de la CAN. Dès le coup de sifflet final de l’arbitre, et suite à ce chef-d’œuvre du maestro Mahrez, la ville s’est embrasée, annonçant une nuit mouvementée. Des défilés de voitures ont alors caractérisé une soirée qui allait durer jusqu’à une heure tardive de la nuit. Par centaines, des jeunes se sont regroupés dans leurs quartiers respectifs pour chanter et danser, et exprimer leur joie. Depuis le début de cette CAN, beaucoup préfèrent voir les matchs sur des écrans géants installés un peu partout à travers les villes et villages de la wilaya. Ces écrans géants sont l’œuvre de jeunes bénévoles. La DJS qui, par le passé, prenait cette initiative, ne semble point être concernée par l’événement. Elle a trois jours devant elle pour se rattraper et participer à la fête, en prévoyant « quelque chose » pour la finale. La direction de la Maison de la culture a installé un écran géant sur l’esplanade de la Concorde civile. Avant-hier, pour une fois, le directeur de l’Odej a ouvert son établissement aux jeunes qui ont dansé toute la nuit et exprimé leur joie.