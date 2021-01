Confronté à la grave blessure de Dante, l'OGC Nice a fait du recrutement d'un défenseur central sa priorité du mercato d'hiver. Et les Aiglons se montrent ambitieux dans leurs recherches, comme le prouvent les noms cités par L'Equipe hier. On apprend ainsi que le Gym a sondé Samuel Umtiti! Mais le champion du monde 2018, récemment revenu de blessure, compte bien regagner sa place de titulaire au FC Barcelone, et cette piste n'a pas avancé pour l'instant. Lui aussi sous contrat avec les Blaugrana, Jean-Clair Todibo, dont le prêt au Benfica tourne au fiasco, fait également partie des cibles avec le très courtisé William Saliba (Arsenal), qui devrait bientôt être disponible en prêt et qui figure aussi sur les tablettes de l'AS Saint-Etienne. Les noms de Pape Cissé (Olympiakos) et d'Issa Diop, moins en odeur de sainteté à West Ham, circulent aussi, tandis que les Niçois partent visiblement avec trop de retard dans le dossier Mohamed Simakan (Strasbourg), davantage tourné vers un départ à l'étranger et déjà d'accord avec le Milan AC.