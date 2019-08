Chaque fin de saison, les pensionnaires des Ligues 1 et 2 de football crient au manque de moyens financiers. Chaque été, pour la préparation, ces clubs dilapident des sommes colossales dans des préparations en Tunisie, au Maroc, en France, en Pologne… Questionnés sur le pourquoi et le comment, les dirigeants se cachent derrière le sacro-saint argument du manque de moyens. Le tourisme et le sport vont de pair. Sur ce plan et concernant la wilaya de Bouira, Tikjda peut devenir un pôle attractif avec ses multiples impacts sur l’emploi et la richesse. Des équipes algériennes se rendent chaque année en Tunisie, au Maroc, en Turquie, en France pour préparer la saison sportive. Tikjda dispose d’un terrain d’entraînement en gazon synthétique, d’une piscine, de deux grands hôtels d’une capacité de plus de 400 lits, de circuits pédestres. La commune de Haizer, à quelques minutes, s’est dotée d’un stade aux normes, gazonné, d’une piscine semi-olympique et d’une salle omnisports. Bouira, de son côté, vient de réceptionner un stade gazonné situé en pleine forêt d’Erich. Elle dispose d’un stade en tartan et d’un autre en gazon naturel, d’une piscine, de plusieurs hôtels, dont un relevant de l’Opow, et d’autre commodités pour une préparation complète. Rien ne peut empêcher les équipes de venir profiter de ces structures à des prix, de loin inférieurs à ceux affichés par les pays voisins. Voilà une opportunité pour relancer le tourisme dans une région qui en a grandement besoin. Dans son effort pour revaloriser le site de Tikjda et la volonté de redynamiser le tourisme, la direction du parc du Djurdjura, la DJS et la wilaya viennent de lancer des travaux pour la réalisation de deux aires récréatives et trois aires de stationnement au niveau de cette station de montagne. A ces deux projets s’ajoutent la réhabilitation du complexe Djurdjura qui avait été la cible des hordes terroristes pendant la période noire. Le chalet du Kef a, aussi, subi un relookage et offre des conditions excellentes d’accueil. La capacité en lits et chambres jusque-là limitée à l’offre du Cnlst a triplé ces deux dernières années. Le projet de réhabilitation des remontées mécaniques aussi est à l’étude. La décision de relancer et de déterminer les constructions inachevées sur le site et qui donnait une image hideuse pendant des années s’inscrit dans cet optique de redonner à Tikjda la possibilité d’accueillir les personnes avides d’un air pur et du calme : les fans du tourisme écologique. Ces efforts pour ne pas dire que tout est noir, restent insuffisants et ne peuvent qu’être bénéfiques à la relance s’ils sont suivis d’autres décisions. De l’avis de tous, la direction devrait revoir ses prix à la baisse pour réellement attirer un maximum de clients au niveau d’une structure qui se débat dans des difficultés financières depuis sa création. La venue de la JSK l’année derniéredevait être le baptême, mais cette année, les capés de Cherif Mellal ont préféré l’étranger.