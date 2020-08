Le MC Alger a ouvert, il y a quelques jours de cela, son mercato estival en engageant le défenseur central de la JSM Skikda, Mourad Haddad. L'international olympique (23 ans) a apposé sa signature sur un contrat le liant pour les deux prochaines années avec le Vieux club de la capitale. Mais voilà qu'«une affaire de manager» vient secouer cette transaction. En effet, le natif de Collo s'est présenté, le jour de la signature de son contrat, avec le manager agréé FIFA Fouzi Ghodbane, dont le nom figure sur le contrat dans la partie consacrée aux «intermédiaires». Mais au surlendemain de la signature, et dans une déclaration qui lui a été attribuée, le coordinateur du Mouloudia, Tarek Lazizi, affirme que sa direction a négocié avec un autre manager, en l'occurrence Abdelkader Mouloudi, et que celui avec lequel Haddad s'était pris en photos (Ghodbane, Ndlr) n'était qu'un accompagnant du joueur. Ce qu'il faut savoir, dans un premier temps déjà, c'est que Mouloudi n'est pas un agent agréé. Selon nos informations, il avait déposé son dossier pour effectuer une formation et obtenir son diplôme, mais ce dossier n'a pas été retenu pour diverses raisons. Ainsi, il travaille «au black», ce qui est interdit. Mais comment Mouloudi a été impliqué dans cette affaire? Renseignement pris, il s'avère qu'au moment où Haddad s'était présenté la première fois pour négocier, il n'avait pas de manager. Dès lors, Lazizi lui aurait proposé Mouloudi, ce que le joueur avait accepté même s'il ne connaît pas le concerné. Lors des négociations, Haddad n'avait pas apprécié la manière avec laquelle Mouloudi gérait les choses, se demandant, alors, s'il était son représentant ou celui du MCA. Le joueur a, sur le coup, quitté les lieux sans trouver d'accord. Ensuite, il s'est engagé avec Ghodbane et les deux hommes sont allés négocier avec le CS Constantine. Après avoir trouvé un accord avec les dirigeants de celui-ci, la signature du contrat a pris du temps, en raison de l'absence du manager général du club, Nacer Medjoudj, qui se trouvait en France. Le coach du MCA, Nabil Neghiz, profite de l'occasion et convainc Ghodbane de ramener Haddad à Alger pour de nouvelles négociations. Chose faite avec un accord conclu, au final, par une signature du joueur. L'apparition du nom de Mouloudi dans cette affaire n'a pas été du goût de Ghodbane. Le natif de Constantine a pris attache avec les dirigeants algérois (Abdellatif Bourayou et Tarek Lazizi entre autres), lesquels lui ont affirmé qu'il sera réhabilité lors d'une prochaine conférence de presse, durant laquelle tous les points seront mis au clair, dit-on. On lui a affirmé que Mouloudi n'est pas associé à cette transaction et que l'apparition de son nom ne les concerne pas, ni de près ni de loin. Si cette réhabilitation ne se fait pas, Ghodbane menace de résilier le contrat de son client et le prendre ailleurs, surtout qu'il ne manque pas de convoitises. Voilà, donc, qu'une autre «affaire de manager» risque d'éclater au MCA, après celle de Nassim Saâdaoui. Le nom de celui-ci, faut-il le rappeler, existait dans le contrat du défenseur Mohamed Merouani, lors de son transfert de l'ASO Chlef, et a même encaissé une commission, alors que le joueur affirme que Saâdaoui n'est pas son manager.