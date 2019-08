Le Directeur technique national (DTN) de la Fédération algérienne de tennis (FAT), Mohamed Bouchabou, a estimé dimanche que la moisson de 11 médailles (2 or, 5 argent et 4 bronze) remportée lors des Championnats arabes (jeunes) clôturés samedi à Tunis, confirme la « nette progression » des jeunes joueurs et joueuses algériens. « Nous sommes très satisfaits du parcours de nos représentants à Tunis lors de cette échéance. Nous avons remporté 11 médailles et je peux dire que ce sont des résultats très prometteurs pour ces jeunes qui sont en train de travailler avec un grand sérieux. Ils sont en nette progression sur plusieurs volets, le tennis algérien est sur une dynamique de victoires », a déclaré le DTN à l’APS à l’aéroport international Houari-Boumediene d’Alger lors du retour de l’équipe. Lors des épreuves individuelles, les Algériens ont décroché 5 médailles (1 or, 3 argent et 1 bronze), avant d’ajouter samedi six autres breloques à leur escarcelle dans le « par équipes » (1 or, 2 argent et 3 bronze). « Il y a une amélioration par rapport à l’édition précédente quand nous avons eu une seule médaille d’or alors que cette année, nous en avons eu deux. J’avoue qu’on aurait pu décrocher plus de médailles d’or dans l’individuel, mais malheureusement nous n’avons pas eu de chance dans le tirage au sort », a ajouté le patron de la DTN. Et d’enchaîner: « Nous avons été parmi les meilleurs pays sur le plan des résultats. La Fédération algérienne a mobilisé tous les moyens pour que ces jeunes puissent montrer leur talent. C’est une satisfaction, nous devons rester sur cette lancée lors des prochains tournois internationaux, notamment les Championnats d’Afrique des U14 ». 13 Algériens dont cinq filles ont pris part aux Championnats arabes des jeunes, sous la conduite des entraîneurs nationaux Abdelhafid Ghettas et Fawzi Gafaïti.