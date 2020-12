En battant avant-hier au stade du 5-Juillet, le club tunisien le CS Sfaxien (2-0), le Mouloudia d'Alger a enregistré une bonne marge de sécurité avant le match retour prévu le 6 janvier prochain à 15h en terre tunisienne pour le compte du 2e tour des préliminaires de la Ligue des cham-pions africaine. La domination des joueurs du coach Nabil Neghiz a été concrétisée par un doublé signé Samy Frioui qui a même raté un penalty en fin de partie. D'ailleurs, il le regrette bien, lui, qui a déclaré à l'issue de cette victoire: «C'est vrai que je suis content d'avoir participé à ce succès, mais je suis déçu d'avoir raté le penalty. Car cela aurait été mieux de gagner par 3 buts à zéro au lieu de 2», a-t-il tenu à préciser.

En tout cas, Frioui reste un jeune pétri de qualités qui promet de devenir un buteur racé.

La preuve, le jeune Mouloudéen qui est actuellement le 2e meilleur buteur du championnat et auteur de 5 réalisations depuis le début de la saison s'est bien distingué, montrant, une fois de plus, que le secteur offensif du Mouloudia constitue le véritable maillon fort avec 15 buts marqués en 7 matchs, toutes compétitions confondues. Et si du côté de l'attaque des Vert et Rouge, il y a lieu d'être bien satisfait de l'équipe, imbattable jusque-là depuis le début de la nouvelle saison, le secteur défensif est aussi bon. La preuve, les joueurs de l'ancien international tunisien Anis Boudjelbane, surpris par la tournure des événements, n'ont pas pu réagir, face à une défense mouloudéenne qui a bien veillé au grain tout au long de la partie. Les fans de l'équipe étaient si contents qu'ils ont procédé à une opération de craquage devant le complexe hôtelier d'Aïn Benian à Alger.

L'entraîneur adjoint du MCA, Réda Babouche a même estimé qu'«on a montré face à Sfax qu'on est un gros calibre» avant d'ajouter plus calmement: «Maintenant, on doit garder les pieds sur terre, car il reste une seconde manche en Tunisie qu'il faudrait bien préparer.» Quant au coach principal, Neghiz, il a déjà commencé à avertir ses joueurs dès maintenant au sujet du match retour décisif prévu le 6 janvier prochain.

«Ne répondez pas aux provocations et il faut rester concentrés», prévient-il, avant d'ajouter: «Faites aussi attention de ne pas vous occuper de l'arbitre» avant de conclure qu'«on doit tout simplement honorer les couleurs du pays». Il est utile de noter qu'aux dernières nouvelles la délégation du MCA s'envolera le 2 janvier en direction de la Tunisie à bord d'un vol spécial. Elle sera logée à Sousse à l'hôtel El Mouradi Kataoui. Mais avant ce match retour, les Vert et Rouge sont déjà en pleine concentration pour préparer le prochain match du championnat prévu vendredi prochain, contre le CS Constantine. Les joueurs du coach Neghiz veulent bien rester sur cette dynamique des victoires et ils ne pensent qu'à un autre succès face au CSC. D'ailleurs, une victoire contre les Sanafirs permettrait à l'équipe de détrôner l'ES Sétif, actuel leader. Mais, il faut reconnaître aussi que le CSC drivé par Amrani est en mauvaise position et veut bien se reprendre en championnat.

Et comme le match se déroule à Constantine, nul doute que la troupe d'Amrani fera tout pour battre le Mouloudia pour, ne serait-ce que réconforter ses fans. Les Vert et Rouge sont donc d'ores et déjà avertis...