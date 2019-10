Comme il l’avait bien dit, la veille du match, en conférence de presse, le sélectionneur des Verts, Djamel Belmadi, a saisi l’occasion du match amical de jeudi dernier, face à la République démocratique du Congo pour faire tourner l’ensemble de son effectif. Compte tenu des changements apportés, justement, sur son « onze » rentrant, en incorporant cinq joueurs qui n’avaient pas l’habitude d’être titularisés et en tenant une nouvelle charnière centrale, Belmadi a eu du mal à contrer une coriace sélection congolaise, pourtant amoindrie de pas moins de quatre de ses titulaires. Le sélectionneur algérien a voulu tester quelques joueurs dans la perspective de trouver des doublures à ses «champions d’Afrique», en cas d’impondérable. Et c’est une petite revue de son effectif qu’il a effectuée, tout en préparant l’équipe pour ses deux prochains matchs des éliminatoires de la CAN-2021 qui sont trop rapprochés. Il s’agit du premier contre la Zambie le 14 novembre en Algérie, dont le lieu n’a pas encore été précisé par la FAF, et le second en déplacement face au Botswana le 18 novembre prochain. Largement remaniée, la sélection algérienne a peiné à trouver ses complémentarités et ses automatismes. N’empêche que l’inévitable attaquant Islam Slimani, qui effectue une très bonne entrée en la matière depuis qu’il a rejoint l’AS Monaco, a ouvert la marque d’entrée de jeu. Ismaïl Bennacer adresse un superbe tir que le portier adverse Mandanda (frère du gardien de but de l’Olympique de Marseille), et Slimani, à l’affût parvient à ouvrir le score pour les Verts (6’). Ainsi le meilleur buteur en activité du Club Algérie signe par l’occasion son 30e but, sous le maillot national en 65 sélections, et revient à six réalisations du meilleur buteur de l’Equipe nationale Abdelhafid Tasfaout (36 buts). Côté adverse, l’entraîneur intérimaire, Christian N’Sengi-Biembe, a dû composer son « onze » sans quatre éléments. Il s’agit de Merveille Bope (Blessure), Jacques Maghoma, Dieu merci Mbokani et de Marcel Tisserand. Mais cela n’a pas empêché les joueurs alignés de se réveiller après le but de Slimani pour inquiéter le gardien de but Azzedine Doukha, qui a été aligné par Belmadi, lequel a préféré ménager Raïs M’bolhi. Et moins de 20 minutes après le but de Slimani, la RDC égalise par Bakambu, qui, d’une jolie tête, trompe la vigilance du portier algérien. Après l’égalisation, les Verts se sont repliés inexplicablement en défense, laissant presque les initiatives aux visiteurs. La mi-temps est finalement sifflée sur ce score de parité (1-1). De retour des vestiaires, les Verts reprennent petit à petit le jeu à leur compte, mais ne parviennent pas à doubler la mise. Au fil des minutes, Belmadi a opéré quelques changements dans l’effectif en remplaçant Doukha par Oukidja (45’), Ferhat par Mahrez (66’), Benrahma par Boudaoui (62’), Hassani par Attal (70’), Brahimi par Belaili (74’) et Abdellaoui par Chetti (83’). Au passage, il est utile de noter ce très beau geste de Brahimi qui, en voyant Mahrez faire sa rentrée, vient lui remettre le brassard de capitaine. Et par un autre geste tout aussi distinctif, Mahrez le lui laisse sur le bras. La suite des débats a été équilibrée avec également 4 changements effectués par le coach de la RDC. Les deux sélections se séparent ainsi sur ce score de parité bien logique. Enfin, et après ce premier match amical, les Verts disputeront cinq jours plus tard un second rendez-vous face à la Colombie, prévu mardi prochain au stade Pierre-Mauroy de Lille (France, 20h00 algériennes) dans ce qui sera un véritable test révélateur pour les champions d’Afrique, face à une sélection qui occupe actuellement la 12e place au classement FIFA.