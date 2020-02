La semaine dernière a été particulièrement bonne pour les trois Algériennes les mieux placées dans le classement mondial de la Fédération internationale de tennis (ITF), car ayant toutes enregistré une progression lundi, à commencer par Inès Ibbou, désormais 159e, après un gain de deux places. Malgré une élimination précoce au tournoi WTA de Doha (Qatar), l’ancienne championne d’Afrique a réussi à gratouiller quelques points, qui lui ont permis de réaliser cette petite ascension, tout comme cela a été le cas pour ses compatriotes Hanine Boudjadi et Yasmine Boudjadi, respectivement 1744e et 1848e, après une progression respective de +2 et +1 cette semaine. La hiérarchie mondiale chez l’ITF est toujours dominée par la Roumaine Oana Simion, devant l’Australienne Seone Mendez (2e) et a Brésilienne Thaisa Grana Pedretti (3e). Autre bonne nouvelle pour Ibbou (21 ans), son retour dans le classement mondial des joueuses professionnelles (WTA), où elle occupe actuellement le 617e rang.