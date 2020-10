Un contrat de sponsoring «d'objectif et de performance» vient d'être signé par la direction du WA Tlemcen et l'Entreprise nationale de géophysique - Enageo- (filiale de Sonatrach) d'une valeur de 50 millions de dinars dont bénéficiera le nouveau promu en Ligue 1 de football au cours des 3 prochains mois, a-t-on appris, hier, du directeur de la jeunesse et des sports (DJS) de Tlemcen. «Il s'agit d'un contrat de performance appelé à être prolongé si l'équipe du WAT venait de réussir à se classer parmi les 10 premiers lors des 3 premiers mois du championnat», a déclaré Wahid Layachi à l'APS. Le contrat, paraphé lundi à Oran, «est le fruit d'intenses efforts fournis par les autorités locales de Tlemcen, afin de permettre au WAT de bénéficier d'une nouvelle source de financement en ces moments de crise», a souligné le même responsable. Après avoir pataugé pendant 7 ans dans les divisions inférieures, le club des Zianides retrouve l'élite grâce à la troisième place qu'il a décrochée en championnat de Ligue 2 de l'exercice écoulé, interrompu à la 24e journée à cause de la pandémie de coronavirus, rappelle-t-on. «Nous sommes en train de tout faire afin d'aider le WAT à retrouver son lustre d'antan. Nous sommes conscients, néanmoins, des difficultés que rencontre le club sur le plan financier, surtout en cette conjoncture délicate que traverse l'économie du pays. Malgré cela, les autorités locales ont réussi à lui décrocher un contrat de sponsoring important. Maintenant, la balle est désormais dans le camp des joueurs pour préserver cet acquis, car s'agissant d'un contrat de performance», a encore dit le DJS. La subvention allouée par l'Enageo atterrira dans les comptes du WAT en trois étapes. Au cours de la première, le club bénéficiera de 20 millions de dinars, alors que la somme restante sera versée en deux tranches d'une valeur de 15 millions chacune, a détaillé le même responsable.