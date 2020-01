L’été dernier, le Real Madrid s’est jeté sur l’une des révélations de la saison, Luka Jovic. L’attaquant serbe qui évoluait alors à l’Eintracht Francfort avait réalisé un exercice de haute volée où il a inscrit 27 buts en 48 rencontres. Contre un chèque de 60 millions d’euros, les Merengues se sont offerts un élément prometteur de 22 ans qui devait progressivement gagner du temps de jeu et devenir le successeur de Karim Benzema en pointe de l’attaque. Cependant, le natif de Bijeljina est très loin de répondre aux attentes. Il n’a inscrit qu’un but et délivré une passe décisive en 17 matchs se montrant très régulièrement transparent sur la pelouse. Un bilan loin d’être exceptionnel à mi-saison et qui fait tache par rapport à Karim Benzema (16 buts et 7 passes décisives en 24 matchs). Pis encore, des joueurs plus reculés tels que Luka Modric, Federico Valverde, Raphaël Varane ou encore Toni Kroos se sont montrés plus dangereux que lui devant le but. Très loin d’être satisfait, le Real Madrid qui ne dispose que Luka Jovic et Mariano Diaz comme alternatives à Karim Benzema songerait déjà à se débarrasser de ses attaquants en perte de vitesse. N’étant jamais sans réaction, le Real Madrid est déjà en train de se pencher sur de potentiels remplaçants en vue de la saison prochaine et la presse allemande fait écho d’un intérêt pour Timo Werner. Selon Sky Sport Germany, le club de la capitale espagnole serait particulièrement séduit par le profil du buteur de 23 ans qui évolue au RB Leipzig. L’international allemand (29 capes, 11 buts) est particulièrement en vue cette saison et facture 23 buts et 10 passes décisives en 25 matchs. Au-delà de sa très bonne passe et de son expérience (il dispute sa cinquième saison pleine en Bundesliga), l’ancien joueur du VfB Stuttgart dispose d’un argument de poids. En effet, l’été dernier alors qu’il a fait part de ses envies de départ et que le terme de son contrat arrivé rapidement, il a finalement prolongé l’aventure jusqu’en juin 2023 avec le RB Leipzig. Une décision qui s’explique par la volonté du club allemand de le garder une saison supplémentaire, mais aussi la promesse d’un départ facilité à l’été 2020. Cette possibilité de changer d’air se caractérise par une clause de sortie dans son contrat. Située entre 30 et 60 millions d’euros, celle-ci pourrait permettre à l’équipe qui souhaite finaliser le dossier de réaliser une bonne affaire en débauchant le joueur à prix réduit. Au-delà de cette somme avantageuse, Leipzig n’aura pas son mot à dire si la clause est activée et Timo Werner aura le dernier choix. En pleine confiance et pouvant évoluer sur les ailes, l’attaquant allemand a tout du profil idéal pour évoluer avec Karim Benzema tout en préparant sa succession.

FC Barcelone :Setién, une clause spéciale élections

Suite à l’éviction d’Ernesto Valverde, le FC Barcelone a annoncé lundi soir la nomination de Quique Setién au poste d’entraîneur. L’ancien coach du Betis Séville s’est engagé pour deux ans et demi, mais son contrat possède une clause peu commune en raison des élections pour la présidence du Barça qui seront au programme en 2021. « Quique Setién a un contrat jusqu’en 2022. Mais comme il y aura des élections en 2021, il y a une clause dans son contrat qui pourra être modifiée par le président élu », a ainsi révélé l’actuel boss catalan, Josep Maria Bartomeu, mardi en marge de la présentation de son nouveau coach. Autrement dit, après son élection, le futur président du Barça aura la possibilité de renvoyer Setién s’il le souhaite. Une manière de garder la porte ouverte pour Xavi ? Peut-être…

Bayern Munich : Rafinha propose son aide

Voulant durablement installer Joshua Kimmich au milieu de terrain, le Bayern Munich est à la recherche d’un latéral droit pour cet hiver. Pouvant occuper ce poste, le Brésilien du Shakhtar Donetsk Tetê était évoqué comme Joao Cancelo (Manchester City) et Benjamin Henrichs (AS Monaco). Cependant, aucun de ces dossiers ne semble avancer et le Bayern Munich est toujours bredouille. Face à cette situation, l’ancien joueur du Rekordmeister, Rafinha (34 ans) a proposé ses services. C’est en tout cas ce qu’il a expliqué à Sport Bild : « je suis heureux au Brésil, mais mon cœur bat pour le Bayern Munich. Si le Bayern a besoin d’aide, vous pouvez m’appeler. » Parti du club libre en juin dernier, il évolue avec Flamengo avec qui il a remporté la dernière Copa Libertadores.

Tottenham : Gedson Fernandes débarque

Tottenham a officialisé hier la venue de Gedson Fernandes, le milieu de terrain du Benfica Lisbonne. Les Spurs tiennent leur premier renfort de l’hiver. Dans un communiqué, Tottenham a confirmé mercredi l’arrivée de Gedson Fernandes. Le jeune milieu de terrain du Benfica Lisbonne rejoint comme attendu le club londonien sous la forme d’un prêt de 18 mois assorti d’une option d’achat, d’un montant qui n’a pas été donné. Sky Sports évoque la somme de 42,76 millions de livres, soit 50 millions d’euros. Le footballeur portugais de 21 ans hérite du numéro 30 au sein de l’effectif de José Mourinho. Apparu à 53 reprises toutes compétitions confondues avec le Benfica Lisbonne (3 buts), dont 12 fois cette saison, Gedson Fernandes espère franchir un cap avec le dernier finaliste de la Ligue des Champions, actuel huitième de la Premier League.

Juventus :Au moins 6 mois d’absence pour Demiral

Le défenseur turc de la Juventus, Merih Demiral, opéré mardi pour une grave blessure au genou gauche, sera absent de six à sept mois, a annoncé le club turinois. La Juventus explique dans son communiqué que l’intervention « de reconstruction du ligament croisé antérieur et de suture du ménisque latéral du genou gauche » s’est déroulée « parfaitement ». « Le temps nécessaire pour une récupération optimale est de six à sept mois », ajoute le club italien. Cette annonce confirme que la saison de Demiral est terminée et qu’il ne pourra pas participer à l’Euro cet été avec la sélection turque. Il s’est blessé dimanche lors de la victoire de son équipe sur le terrain de l’AS Rome (2-1), à laquelle il a contribué en inscrivant le premier but.

Manchester United :L’équipe n’ira pas à Dubai

Les équipes européennes sont nombreuses à partir en stage au Moyen-Orient pendant la trêve hivernale de février. Mais en raison des tensions entre les États-Unis et l’Iran, certaines formations ont dû y renoncer, c’est le cas de Manchester United, qui ces dernières années, s’était habitué à s’entraîner au centre sportif Nad Al Sheba à Dubai. « S’il y a une chose qui m’inquiète, ce n’est pas sur le terrain de football, il y en a d’autres qui m’inquiéteront plus que le football », a déclaré le coach mancunien Ole Gunnar Solskjaer dans des propos rapportés par The Telegraph. Le technicien a ajouté qu’il laisserait quelques jours de repos à ses joueurs pendant cette période. L’équipe nationale des États-Unis a également été contrainte d’annuler son stage prévu ce mois-ci suite à la mort du général iranien Qassem Soleimani lors d’un bombardement aérien américain.

Inter Milan : Giroud arrive

Olivier Giroud (33 ans, 7 apparitions et 1 but toutes compétitions cette saison) à l’Inter Milan, c’est comme si c’était fait. Selon Sky Sport Italia, Chelsea et le club lombard sont tombés d’accord sur le montant du transfert de l’attaquant français, estimé à 4,5 millions d’euros plus un million d’euros de bonus. Le Champion du monde tricolore, lui, va signer un contrat de deux saisons et demie, rémunéré à hauteur de 5 millions d’euros par an. L’officialisation devrait survenir en fin de semaine.